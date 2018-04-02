هبة الأباصيري: منال الصيفي من أقنعتني بخوض تجربة التمثيل

قالت الإعلامية هبة الأباصيري إن مشاركتها في بطولة مسلسل "للحب فرصة أخيرة" أول تجاربها التمثيلية، مضيفة أنها فكرة المخرجة منال الصيفي، وهي مَن أقنعتها لخوض تجربة التمثيل.

أوضافت الأباصيري، في تصريحات خاصة لبرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، أن دورها الأول في التثميل يعتبر جديدا ومختلفا، وهو دور زوجة مصرية ملتزمة دينيا، تمر بصراعات نفسية في علاقتها بزوجها، بسبب تعدد علاقاته النسائية.

وأكدت أنها خلال أداء مشاهدها في المسلسل، عرض عليها المشاركة في بطولة مسلسل "منطقة محرمة" مع خالد النبوي، من تأليف يوسف حسن يوسف، وإخراج محمد بكير، سوف يعرض في رمضان المقبل، وأما دورها في "منطقة محرمة" هو امرأة اسمها "ليلى" وهي فنانة ورسامة مثالية، تحدث لها أزمة غير متوقعة تقلب حياتها رأسا على عقب.

وعبرت الفنانة عن سعادتها بتجربة التمثيل من خلال الشخصيتين، مؤكدة أنهما مختلفتين تماما عن بعضهما البعض.