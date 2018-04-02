رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية

أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، جولة تفقدية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، لمتابعة أعمال استقبال فريق المراجعة الخارجية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، خلال زيارتهم للكلية في إطار استكمال متطلبات الحصول على الاعتماد.

وأوضحت الجامعة، في بيان اليوم، أن رئيس الجامعة شارك في اجتماع فريق المراجعة الخارجية، بحضور الدكتورة نادية الحناوي، عميدة الكلية، وأعضاء وحدة الجودة بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأكد رئيس الجامعة، أهمية الجودة، ومردودها الإيجابي على الكلية وأعضاء هيئة التدريس، والطالبات، والعاملين بالكلية، مشيرا إلى أن الجامعة تشهد حاليا طفرة في الاعتماد والجودة، حيث حصلت 8 كليات بالفعل على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، خلال الفترة الماضية، وقريبًا 10 كليات أخرى ستلحق بالتي اعتمدت، في إطار خطة الجامعة لاعتماد باقي الكليات خلال الفترة المقبلة.

فيما قالت الدكتورة نادية الحناوي عميدة الكلية، إن أعضاء اللجنة يتفقدون مبنى الكلية، وقاعات الدرس، وكذلك عقد لقاءات مع أعضاء هيئة التدريس، وطلاب الكلية، لمعرفة مدى تعريفهم بالجودة، ومشاركتهم فيها.