"الأوقاف" تعلن انطلاق الفوج الـ18 بمعسكر الإسكندرية 12 أبريل

أعلن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، انطلاق فعاليات الفوج الثامن عشر بمركز أبوبكر الصديق بالإسكندرية في الفترة من 12 إلى 15 أبريل، للإداريين ومقيمي الشعائر والمؤذنين.

وأوضح الوزير، في بيان، أن القرار في إطار خطة وزارة الأوقاف لتنمية الجانب التثقيفي والمهاري لدى العاملين بالوزارة، مضيفا: "على كل المديريات ترشيح اثنين أحدهما إداري، والآخر مقيم شعائر أو مؤذن من المتميزين في كل محافظة على مستوى الجمهورية، وموافات الوزارة بالأسماء المرشحة.

وتابع البيان: علما أن المشاركة في المعسكر تعد من قبيل تكريم المشاركين على حسن الأداء والتميز الوظيفي، وتحفيز العاملين على تحقيق أعلى معدلات الأداء المتميز بما يتناسب والمهام الموكلة إليهم، فيشترط في المرشح أن يكون من المتميزين أداء وخلقا وانضباطا، وتحت مسؤولية مدير المديرية شخصيا.