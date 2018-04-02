عاجل| إصابة مصري في الكويت بطلق ناري ونقله للعناية المركزة

أصيب مواطن مصري بطلق ناري، أطلقه مواطن كويتي عن طريق الخطأ، في أثناء فحصه بندقية داخل متجر لبيع الأسلحة النارية بالكويت.

وكان مصري يعمل في متجر لبيع الأسلحة النارية بمنطقة "الضجيج" بمحافظة "الفروانية"، أصيب بطلق ناري في أثناء فحص مواطن كويتي لبندقية بغرض شرائها، ما أدى لإصابته، ونقل إلى المستشفى في حالة غير مستقرة، حيث احتجز في غرفة العناية الفائقة.

من جانبها، أحالت السلطات الكويتية المواطن الكويتي إلى مخفر الشرطة، حيث أكد خلال التحقيقات أنه تفاجأ في أثناء قيامه بتجربة البندقية، بخروج طلقة منها أصابت البائع المصري، مشيرا إلى أنه لم يكن يعلم بوجود ذخيرة بالبندقية، وتحفظت الشرطة على البندقية المستخدمة في الحادث، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.