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الوطن

"الفيومي" يطالب باستدعاء وزير التنمية المحلية بعد إساءته للبرلمان

منذ 12 دقيقة
كتب: محمد طارق
"الفيومي" يطالب باستدعاء وزير التنمية المحلية بعد إساءته للبرلمان

أرشيفية

شن النائب محمد الفيومي، عضو مجلس النواب، هجوما حادا ضد أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، بسبب تصريحاته التي أكد فيها إنه "يلقي بطلبات النواب في الزبالة"، قائلا: "حديث الوزير جاء خلال اجتماعه مع رؤساء المدن وهو بمثابة تحريض ضد البرلمان".

وأضاف "الفيومي"، في كلمة له بالجلسة العامة للبرلمان، "رئيس البرلمان هو المسؤول عن كرامة المجلس، ويجب استدعاء كلا من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وزير التنمية المحلية، للبرلمان لتقديم اعتذار رسمي للنواب".

وأدلى وزير التنمية المحلية بتصريحات سابقة له، قال فيها إن جميع توصيات النواب الخاصة بمسابقة القيادات المحلية بالمحافظة يضعها في جيبه، وعندما يذهب للمكتب يلقيها في الزبالة، لأن الكفاءة هي الأساس في الاختيار، وليس أي شىء آخر.

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