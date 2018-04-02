نائب لـ"عبدالعال": احفظ كرامتنا.. "الجندي" يلقي طلباتنا في "الزبالة"

وجّه النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، انتقادات لاذعة للواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، متهماً إياه بالتعدي على كرامة أعضاء البرلمان.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور علي عبدالعال، المخصصة لمناقشة عدد من البيانات العاجلة.

وانفعل "الغول"، قائلاً: "الوزير صرّح قبل ذلك بأنه يلقي بطلبات النواب في صفيحة الزبالة، المواطن يثق فينا إزاي لمّا يعرف إن طلبات نوابه بتروح في الزبالة".

ووجّه "الغول"، حديثه لـ"عبدالعال"، قائلاً: "احفظ كرامتنا، لأنه وفق للمادة 8 من اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس، رئيس البرلمان، هو المسئول أن يحافظ على كرامة المجلس وأعضاءه، احفظ كرامتنا فلن نُحترم من أبناء الشعب المصري إذا لم نقتص من الوزير بالقانون والدستور، نحن أقسمنا على رعاية مصالح الوطن والشعب ويأتي الوزير ليلقى بطلباتنا في الزبالة".