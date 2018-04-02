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الوطن

ضبط طني أسمدة زراعية مدعمة في البحيرة

منذ 20 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
ضبط طني أسمدة زراعية مدعمة في البحيرة

العقيد وجدى الصيرفى

شنّت مديرية أمن البحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير الأمن، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس كمال راشد وكيل الوزارة، حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

أسفرت الحملة التى شارك فيها، العقيد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين، والمهندس سمير البلكيمي، رئيس قسم الرقابة التموينية، عن تحرير مخالفة ضد "ش.ح" 44 سنة صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية، لتجميعه أسمدة زراعية مدعمة خاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعي والمخصصة للتوزيع على المزارعين بنظام الحيازات الزراعية والمحظور تداولها بالأسواق لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط بحوزته 1.650 طن أسمدة زراعية.

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