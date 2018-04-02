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الوطن

"تموين البحيرة" تشن حملات على محلات الأسماك استعدادا لشم النسيم

منذ 21 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
"تموين البحيرة" تشن حملات على محلات الأسماك استعدادا لشم النسيم

كمال راشد

أكد المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، تنفيذ حملات تموينية لتمشيط الأسواق وضبط الأسماك المملحة غير الصالحة والمنتهية الصلاحية، مشيرا إلى أنه تم المرور على كافة المحلات للتأكد من صلاحية المعروض ومدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي.

وأوضح أنه يتم تنفيذ حملات تموينية بالاشتراك مع الصحة لسحب عينات من السلع المعروضة وخاصة الأسماك المملحة والمدخنة، وإرسالها لمعامل التحليل بالصحة لبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمى واتخاذ الإجراءات القانونية في حال وجود مخالفات.

وشدد على تكثيف الحملات على المخابز للتأكد من انتاج خبز مطابق للمواصفات والوزن، المرور على شركات الجملة والتجار التموينيين للتأكد من توافر السلع التموينية بمخازن الجملة ولدى البدالين بالكميات المناسبة وبالأسعار الرسمية.

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