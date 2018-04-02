أزهر البحر الأحمر: رئيس المنطقة يبحث استعدادات استقبال القافلة الشاملة

اجتمع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية عبد الناصر حسان الديب، اليوم الإثنين، بديوان عام المنطقة، مع الشيخ محمود فراج وكيل أول المنطقة للعلوم الشرعية والعربية، والشيخ أحمد زرد مدير عام منطقة الوعظ، وأعضاء اللجنة لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال قافلة الأزهر الشريف الطبية والتنموية والدعوية، وذلك بناء على تعليمات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

تتضمن القافلة عددا من الأساتذة الأطباء بمختلف التخصصات الطبية وعلماء من مشيخة الأزهر الشريف، تتجه القافلة الشاملة إلى مثلث الجنوب حلايب والشلاتين وأبو رماد، في الفترة من الأربعاء 4 أبريل وحتى الإثنين المقبل 9 أبريل 2018م.