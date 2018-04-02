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الوطن

ضبط 15 كيلو سكر تمويني مدعم في البحيرة

منذ 15 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
ضبط 15 كيلو سكر تمويني مدعم في البحيرة

العقيد وجدى الصيرفى

شنت مديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس كمال راشد، حملة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

أسفرت الحملة التي شارك فيها، العقيد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين، والمهندس سمير البلكيمي، رئيس قسم الرقابة التموينية، عن تحرير مخالفة ضد "ع.ع" 42 سنة صاحب محل سوبر ماركت، لتجميعه مقرارات تموينية مدعمة لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط بحوزته 15 كيلو سكر تمويني مدعم.

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