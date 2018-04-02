تسجيل الدخول

الوطن

تجديد حبس عامل 15 يوما بتهمة قتل مسجل خطر في الجيزة

منذ 15 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
تجديد حبس عامل 15 يوما بتهمة قتل مسجل خطر في الجيزة

صورة ارشيفية

جددت نيابة مركز الجيزة، تحت إشراف المستشار حاتم فاضل، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، حبس عامل لمدة 15 يوما، بتهمة قتل مسجل خطر بسبب كلب في أبو النمرس، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وأطلق عامل الرصاص تجاه مسجل خطر في منطقة أبو النمرس، ما أدى إلى مقتله، بعدما اخترقت الطلقة رأسه بسبب ضرب الأخير "كلب" والد المتهم.

وتبين من خلال التحريات التي جرت تحت إشراف اللواء عصام سعد، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث أن المتهم 22 عاما، عامل، أطلق الرصاص من فرد خرطوش على المجني عليه 22 عاما، مسجل خطر بسبب تعدي الأخير بالضرب على كلب ملكا لوالده.

وألقي القبض على المتهم، وأمر اللواء محمد عبدالتواب، مدير المباحث الجنائية، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

أخبار متعلقة

رجل يطلق النار على جاره 5 مرات بالرأس بسبب كلب

رجل يطلق النار على جاره 5 مرات بالرأس بسبب كلب
كلب ينقذ عائلة من الموت.. والمكافأة عظمة وطوق فاخر

كلب ينقذ عائلة من الموت.. والمكافأة عظمة وطوق فاخر
مقتل مسجل خطر على يد عاطل بسبب خلافات على المشاريب بالجيزة

مقتل مسجل خطر على يد عاطل بسبب خلافات على المشاريب بالجيزة
تجديد حبس عاطل بحوزته 6 بنادق خرطوش فى ابو النمرس

تجديد حبس عاطل بحوزته 6 بنادق خرطوش فى ابو النمرس

التعليقات

الأقباط يحتفلون بـ

أحدث الأخبار

تجديد حبس المتهمين بسرقة شقة مستشار سفارة أوزباكستان في الجيزة

تجديد حبس المتهمين بسرقة شقة مستشار سفارة أوزباكستان في الجيزة

فعاليات فنية وثقافية مختلفة بثقافة دمياط خلال أبريل

فعاليات فنية وثقافية مختلفة بثقافة دمياط خلال أبريل

"بكري": قانون المجلس الأعلى للإرهاب يتبنى رؤية استراتيجية شاملة

"بكري": قانون المجلس الأعلى للإرهاب يتبنى رؤية استراتيجية شاملة

أعضاء "المحامين العرب" يقفون دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين

أعضاء "المحامين العرب" يقفون دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين

إنشاء وصلة سكة حديد بطول 2 كيلو متر تربط بين قرية السماعة والحسينية

إنشاء وصلة سكة حديد بطول 2 كيلو متر تربط بين قرية السماعة والحسينية

اختيارات الوطن

رسائل المواطنين بعد التصويت: «نزلنا علشان البلد والباقى على الرئيس وحكومته»

رسائل المواطنين بعد التصويت: «نزلنا علشان البلد والباقى على الرئيس وحكومته»

معرض كتب لتشجيع أهالى أسيوط على القراءة: «بجنيه وبس.. وتعالى بص»

معرض كتب لتشجيع أهالى أسيوط على القراءة: «بجنيه وبس.. وتعالى بص»

اللوحة «خشب أبلكاش» والفرشاة «ماكينة حرق».. بص شوف «هيمة» بيعمل إيه؟

اللوحة «خشب أبلكاش» والفرشاة «ماكينة حرق».. بص شوف «هيمة» بيعمل إيه؟

الكافيهات تنافس الحدائق: «فسيخ أوبن بوفيه»

الكافيهات تنافس الحدائق: «فسيخ أوبن بوفيه»

قصة حياة «سيد» على رصيف «قصر العينى»: صاحبى غدر بيا

قصة حياة «سيد» على رصيف «قصر العينى»: صاحبى غدر بيا

الأكثر قراءة

عاجل