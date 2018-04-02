تجديد حبس عامل 15 يوما بتهمة قتل مسجل خطر في الجيزة

جددت نيابة مركز الجيزة، تحت إشراف المستشار حاتم فاضل، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، حبس عامل لمدة 15 يوما، بتهمة قتل مسجل خطر بسبب كلب في أبو النمرس، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وأطلق عامل الرصاص تجاه مسجل خطر في منطقة أبو النمرس، ما أدى إلى مقتله، بعدما اخترقت الطلقة رأسه بسبب ضرب الأخير "كلب" والد المتهم.

وتبين من خلال التحريات التي جرت تحت إشراف اللواء عصام سعد، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث أن المتهم 22 عاما، عامل، أطلق الرصاص من فرد خرطوش على المجني عليه 22 عاما، مسجل خطر بسبب تعدي الأخير بالضرب على كلب ملكا لوالده.

وألقي القبض على المتهم، وأمر اللواء محمد عبدالتواب، مدير المباحث الجنائية، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.