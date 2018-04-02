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الوطن

"البورصة" تحدد الحدود السعرية لحقوق شركتين بتعاملات اليوم

منذ 21 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
"البورصة" تحدد الحدود السعرية لحقوق شركتين بتعاملات اليوم

محمد فريد رئيس البورصة

حددت البورصة، الحدود السعرية لحقوق شركتي "أسمنت سيناء"، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، خلال تعاملات اليوم الإثنين.

وأوضحت البورصة، في بيان، أن حدود صعود أسمنت سيناء هي 116.06%، بحد أقصى 3.45 جنيه، وبحدود إيقاف مؤقت لصعود الحق نسبته 58.03%.

وعن حدود هبوط أسمنت سيناء، فقد تحدد عند مستوى 100%، بحد أدنى 0.01 جنيه، وحدود إيقاف هبوطه المؤقت 50%.

وقالت البورصة، إن أعلى سعر مسموح لحق المصرية لنظم التعليم في نهاية تعاملات اليوم، تحدد عند 0.79 جنيه، وبحدود هبوط نسبته 10.63%، ولا يقل عن 0.62 جنيه.

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