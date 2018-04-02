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الوطن

الأسهم اليابانية تتراجع بختام أولى جلسات الربع الثاني

منذ 14 دقيقة
كتب: وكالات
الأسهم اليابانية تتراجع بختام أولى جلسات الربع الثاني

الأسهم اليابانية

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية، في ختام أولى تعاملات الربع الثاني من عام 2018 اليوم الإثنين، ليفقد "نيكي" 65 نقطة.

أنهى مؤشر "نيكي" الياباني جلسته متراجعا بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 27388.5 نقطة ليواصل خسائره خلال العام الجاري.

كما هبط مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً بأكثر من 0.4% ليسجل 1708.7 نفطة.

واستقر الين الياباني أمام الدولار الأمريكي عنط مستوى 106.29 ين.

كما تأثرت البورصة بالخسائر الفصلية في "وول ستريت" بالتزامن مع التراجع الحاد الذي شهدته أسهم التكنولجيا ومع المخاوف التجارية التي تلوح في الأفق.

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