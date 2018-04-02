القاهرة: احتفالات بميادين العاصمة لفوز السيسي بولايه ثانية

أعلنت محافظة القاهرة أن منظمات المجتمع المدني بالقاهرة ممثلة في عدد من الجمعيات الأهلية والأحزاب ننظم مهرجانات احتفالية في معظم ميادين العاصمة، فور إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، وفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بالدورة الثانية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بولاية ثانية، إذ حصل الرئيس السيسي على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا، وحصل المرشح موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و534 صوتا.

كانت الانتخابات الرئاسية انطلقت، يوم الإثنين 26 مارس وانتهت الأربعاء 28 مارس، تنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.