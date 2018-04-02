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الوطن

سكرتير عام بورسعيد يناقش استعدادات استقبال أعياد الربيع بالمحافظة

منذ 18 دقيقة
كتب: هبه صبيح
سكرتير عام بورسعيد يناقش استعدادات استقبال أعياد الربيع بالمحافظة

كامل أبو زهرة

عقد المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، اجتماعا، اليوم الاثنين، لمناقشة الاستعدادت لاستقبال أعياد الربيع، وذلك بحضور رؤساء الأحياء ووكلاء الوزراء ومديري المديريات الخدمية ومديري المرور والمستشار العسكري.

وتضمن الاجتماع وضع الترتيبات والتدابير اللازمة من خلال تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، وغرف عمليات بجميع مديريات الخدمات والأحياء ومدينة بورفؤاد، وتنشيط الإجراءات الأمنية بأماكن التجمعات، مع رفع حالات الاستعداد للدفاع المدني والحريق ووحدات المفرقعات، بالإضافة إلى الالتزام بتواجد مسئولين على مستوي عالي من الكفاءة الفنية والإدارية بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي والإنارة والمستشفيات والوحدات الصحية وأماكن التجمعات الجماهيرية في مواقعهم وقيامهم بتفقد أعمال المرافق للتأكد من سلامتها وتوصيل خدماتها كاملة لجمهور للمواطنين وإصلاح أي أعطال قد تطرأ خلال هذه الفترة.

كما تطرق الاجتماع لضرورة تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية والمحال المخصصة لبيع الأسماك المملحة بأنواعها، وتشديد الحملات الرقابية على المخابز والمطاحن ومنافذ توزيع الخبز بالتنسيق مع مباحث التموين، وتكثيف الحملات المرورية والدوريات الراكبة على الطرق العامة وفي الميادين، وبمنطقة الشاطىء، ومنع دخول السيارات والدرجات البخارية إلى حرم الشاطىء، وفتح الحدائق العامة والمتنزهات وتكثيف أعمال النظافة، ومراجعة كافة أعمال الصيانة لرفع كفاءة الشاطىء والكورنيش.

وكذلك قيام إدارة المصيف بتوفير المنقذين المؤهلين والحاصلين على شهادات معتمدة للعمل على الشواطىء طول فترة الاحتفال بعيد شم النسيم، بالإضافة إلى التزام شركات النقل وإدارة مواقف بورسعيد وإدارة النقل الداخلي بالمحافظة بتوفير كافة وسائل النقل اللازمة على كافة الخطوط، وإعلان حالة الطوارىء بالمستشفيات، وفتح مراكز الشباب والملاعب للمواطنين وتوفير كافة الخدمات بها، وتنفيذ مديرية الثقافة البرامج الثقافية والترفيهية اللازمة.

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