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الوطن

النواب يحتفلون بفوز السيسي بـ"النشيد الوطني" و"الأعلام"

منذ 16 دقيقة
كتب: محمد طارق
النواب يحتفلون بفوز السيسي بـ"النشيد الوطني" و"الأعلام"

مجلس النواب

احتفل نواب البرلمان، قبل قليل، بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة، وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للنتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.

وحرص النواب على الوقوف وترديد النشيد الوطني، بمجرد إعلان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، حاملين الأعلام المصرية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، رسميًا، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسميا في الانتخابات لفترة رئاسية جديدة، في مؤتمر صحفي عصر اليوم الإثنين، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات. وأجريت الانتخابات الرئاسية أيام 26 و27 و28 مارس الماضي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

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