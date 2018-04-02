وزير الأوقاف: نجاح السيسي في الانتخابات عبور جديد للوطن

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن "النجاح الذي تحقق بكل الحب والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، يأتي عن جدارة واستحقاق لما حققه من إنجازات مبهرة خلال فترة رئاسته الأولى، وما سبقها حين حمل روحه على كفه لإنقاذ هذا الوطن وتخليصه من قوى الإرهاب والشر، مع ما تحقق على أرض الواقع على يده من إنجازات ومشروعات كبرى في مجال البنية التحتية ومجالات التنمية المتعددة".

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، أن "جهود الرئيس في القضاء على قوى الإرهاب والشر تتواصل، لتخليص الوطن من بقايا عناصر الإرهاب وفلوله، والإنسانية كلها من شروره وآثامه، في الوقت الذي تتواصل فيه جهود التنمية في جميع المجالات، والذي لا شك فيه أيضًا أن هذا النجاح سيكون بمثابة عبور جديد للوطن نحو مستقبل آمن، مستقبل أفضل لمصر بإذن الله تعالى، مستقبل للبناء والتنمية، مستقبل استعادة مصر لريادتها الإقليمية ومكانتها الدولية، وبناء دولة عصرية ديمقراطية حديثة ذات مقومات عظيمة في الصحة والتعليم والاقتصاد وسائر المجالات الفكرية والتنموية".

وتابع الوزير: خالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بهذه الثقة العظيمة، وخالص التهنئة لمصر.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بولاية ثانية، إذ حصل الرئيس السيسي على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا، وحصل المرشح موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و534 صوتا.

كانت الانتخابات الرئاسية انطلقت، يوم الإثنين 26 مارس وانتهت الأربعاء 28 مارس، تنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.