"عبدالعال" للنواب بعد فوز السيسي: "اللي مش هيحضر الجلسة دي هاخد اسمه"

وجّه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، التحية لنائب بولاق الدكرور محمد الحسيني، لإحضاره عددا من الأعلام المصرية، وتوزيعها على أعضاء البرلمان، للاحتفال بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات لنتيجة انتخابات الرئاسة، وفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية.

وقال "عبدالعال"، مبتسما: "شكرا يا حسيني على هذه الأجواء الاحتفالية التي أضفتها على البرلمان"، فيما لوّح النواب، بالأعلام المصرية، احتفالاً بفوز السيسي.

وفي الوقت الذى حاول أن يمسك به "الحسيني" بالعلم، سقط من يده، لليعلق رئيس البرلمان: "مترميش العلم يا حسيني، العلم ما يترميش"، ليرد النائب، بأنه سقط من يده.

وداعب "عبدالعال"، النواب الذين خرجوا من القاعة قبل إعلان فوز السيسي بقوله: "اللي مش هيحضر هذه الجلسة هاخد اسمه".

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بولاية ثانية، إذ حصل الرئيس السيسي على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا، وحصل المرشح موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و534 صوتا.

كانت الانتخابات الرئاسية انطلقت، يوم الإثنين 26 مارس وانتهت الأربعاء 28 مارس، تنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.