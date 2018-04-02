"الوطنية للانتخابات" تشكر القائمين على عملية الاقتراع بعد فوز السيسي

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، "قضاة مصر الأجلاء، تغيبتم عن أسركم لأداء رسالتكم وأديتم الرسالة وهذا ليس بجدبد عليكم ددمتم قضاة مصر".

وأضاف إبراهيم، خلال المؤتمر الصحفي للهيئة للإعلان النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة 2018، "رجال الشرطة والجيش نثمن لكم تضحياتكم وتقديم العون وحماية المواطنين وكنتم محل اشادة من القاصي والداني".

وتابع: "أعضاء البعثات الدبلوماسية في العالم نثمن لكم الإشراف على الانتخابات الرئاسية، ونقدم الشكر على المتابعين من المنظمات وأعضاء البعثات الدبلوماسية، وأتوجه بالشكر للمظمات الدولية وأخص بالذكر الجامعة العربية والبرلمان العربي والكوميسا والمجالس القومية، وهو المجلس القومي للمرأة وشؤون الإعاقة وحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان".

وأكمل: "معاونو اللجان الانتخابية كان أدائكم محل إشادة ولكم منا كل الشكر والتقدير"، مستطردا: "الإعلام المصري الخاص والعام أديتم دوركم بكل حرفية ومهنية ونقلتم الانتخابات بكل صدق وتجرد وكنتم على قدر الحدث".

وقال إبراهيم: تلاميذ وطلاب المدارس كانت الدراسة عطلت في مدارسكم 3 أيام وتلقينا درسا جميعا من شعب مصر العظيم من القضاة، وأعضاء البعثات حول العالم والشباب قبل الشيوخ، إننا جميعا شعبا واحد اخترنا الديموقراطية وارتفعنا بالبناء في حدود السماء، وتعلمنا في مدارسكم أن مصر أولا ولكن حب أوطن لا يكون إلا فعلا، وعلى أرضها نحيا وفي ترابها ندفن بعد الموت".

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بولاية ثانية، إذ حصل الرئيس السيسي على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا، وحصل المرشح موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و534 صوتا.

كانت الانتخابات الرئاسية انطلقت، يوم الإثنين 26 مارس وانتهت الأربعاء 28 مارس، تنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.