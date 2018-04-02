"بيطري الفيوم" يعدم 48 كلبا ضالا في حملة بالمدينة

أعدمت لجنة إعدام الكلاب، بمديرية الطب البيطري، بمحافظة الفيوم، 48 كلبا ضالا، في حملة على مدار يومين، بعدد من أحياء مدينة الفيوم، بعد تلقيها شكاوى من المواطنين، بانتشار الكلاب الضالة.

وقال الدكتور موسى سليمان، وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة، في تصريح خاص لـ"الوطن"، اليوم:"لجنة إعدام الكلاب، برئاسة الدكتورة عبير السيد، توجهت إلى خلف مقهى الزناتي بشارع مصطفى كامل، وأعدمت 8 كلاب ضالة، ثم توجهت إلى محيط مسجد أبو سبيحه والسبع دروب، وأعدمت 3 كلاب ضالة، ثم إلى محيط مساكن الحواتم وخلف مسجد الفرقان وأعدمت 8 كلاب ضالة أخرى، ثم توجهت إلى ميدان الشيخ حسن وأعدمت 6 كلاب أخرى، ومحيط مدرسة الشيخ حسن الإبتدائية بمنطقة العرضي وأعدمت 4 كلاب".

وأضاف وكيل وزارة الطب البيطري بالفيوم، أن لجنة أخرى برئاسة الدكتورة مروة صلاح، توجهت إلى خلف منطقة شرق التعليمية، وأعدمت كلبا ضالا، ثم إلى خلف مدرسة الثانوية بنات، وأعدمت كلبا آخر، ثم توجهت إلى منطقة الشيخا شفا وأعدمت 15 كلبا، ومنطقة لطف الله، وأعدمت كلبين.