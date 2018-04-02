أول تصريح لمنسق حملة "السيسي" بعد إعلان نتائج الانتخابات: مصر فازت

قال السفير محمود كارم، المنسق العام للحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، لـ"الوطن"، في أول تصريح له بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز "السيسي" بنسبة 97.8%، إن "مصر بخير ونجحت في استحقاقها الدستوري".

وأكد منسق حملة السيسي، أن هذا الفوز يحسب لمصر كلها، وتابع: "مصر هي التي فازت اليوم، بفضل شعبها الذي شارك بقوة في الانتخابات، وإن شاء الله من تقدم إلى تقدم، وتواصل مسيرتها في التنمية".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت قبل قليل، فوز عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية بنسبة 97.8%، وحصل الرئيس السيسي على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا، فيما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و534 صوتا.

وكانت الانتخابات الرئاسية 2018 قد جرت على مدار 3 أيام خلال الفترة من 26 إلى 28 مارس، فيما جرت للمصريين في الخارج خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس الماضي.