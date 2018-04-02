اليوم.. "من أجل مصر" بالأقصر تحتفل بفوز السيسي

تحتفل جمعية من أجل مصر بالأقصر مساء اليوم بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة بعد إعلان النتائج رسميا اليوم.

ومن المقرر أن يشارك في الاحتفال الذي يقام في ميدان صلاح الدين بوسط مدينة الأقصر عدد من قيادات الجمعية وأعضاء مجلس النواب.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بولاية ثانية، إذ حصل الرئيس السيسي على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا، وحصل المرشح موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و534 صوتا.

كانت الانتخابات الرئاسية انطلقت، يوم الإثنين 26 مارس وانتهت الأربعاء 28 مارس، تنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.