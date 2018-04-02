"عبدالعال" يوجه التحية للجيش والشرطة لدورهم في تأمين اللجان الانتخابية

وجّه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، التحية لرجال الجيش والشرطة الذين تولوا مهام تأمين سير العملية الانتخابية لانتخابات الرئاسة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، المخصصة لإلقاء النواب كلمات لتقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بولاية رئاسية ثانية.

وقال "عبدالعال": "تحية للرجال الذين سهروا لتأمين اللجان الانتخابية، الجيش والشرطة الذين لهم كل التحية والتقدير".

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بولاية ثانية، إذ حصل الرئيس السيسي على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا، وحصل المرشح موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و534 صوتا.

كانت الانتخابات الرئاسية انطلقت، يوم الإثنين 26 مارس وانتهت الأربعاء 28 مارس، تنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.