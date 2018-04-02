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الوطن

والد الشهيد المستشار عمرو مصطفى: السيسي يشعرني أن حق ولدي يأتي يوميا

منذ 12 دقيقة
كتب: محمد متولي
والد الشهيد المستشار عمرو مصطفى: السيسي يشعرني أن حق ولدي يأتي يوميا

والد المستشار الشهيد عمرو مصطفى

قال الدكتور مصطفى حسني، والد الشهيد المستشار عمرو مصطفى، إنه في غاية السعادة ويشعر يوميا أن حق ولده يأتي يوميا في وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن فترته الثانية ستكون كلها خير للشعب المصري والمصريين.

وأضاف حسني، خلال تغطية فضائية "صدي البلد" لنتيجة الانتخابات الرئاسية ويقدمها المذيع أحمد موسى، أن النتيجة كانت متوقعة والمواطنين في الشارع المصري يحبون الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذين ظهروا في الانتخابات الرئاسية ومصر بخير وهتفضل بخير.

وطالب والد الشهيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الضرب بيد من حديد على الفساد والمفسدين، لأنه أخطر على مصر من الإرهاب.

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