نشوى مصطفى للسيسي: "ربنا يجعل اليابس في إيدك أخضر"

أعربت الفنانة نشوى مصطفى عن سعادتها بفوز الرئيس السيسي لفترة رئاسة جديدة.

ونشرت مصطفى صورة للرئيس على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعلقت عليها: "تحيا جمهورية مصر العربية، مبروك يامصريين، ربنا يقويك ياحبيب المصريين ويجعل اليابس في إيدك أخضر".

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بولاية ثانية، إذ حصل الرئيس السيسي على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا، وحصل المرشح موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و534 صوتا.

كانت الانتخابات الرئاسية انطلقت، يوم الإثنين 26 مارس وانتهت الأربعاء 28 مارس، تنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.