الإسماعيلية تحتفل بتنصيب "السيسي" عقب مباراة الزمالك

تشهد الإسماعيلية، احتفالات تنظمها حملة "كلنا معاك من أجل مصر" احتفالا بتنصيب السيسي، رئيسا للبلاد لفترة رئاسية ثانية، وذلك عقب انتهاء مباراة الزمالك والإسماعيلي، والتي تقام على إستاد الإسماعيلية.

وأعلن أحمد العايدي، منسق عام الحملة الرسمية لتأييد السيسي رئيسا للبلاد، أن الاحتفالية ستقام على مسرح 3 مناطق بنطاق الإسماعيلية وضواحيها الأولى داخل ميدان عرابي، والثانية على مسرح منطقة الغابة، والثالثة داخل مدينة ومركز التل الكبير والتي شهدت أعلى معدلات تصويت على مستوى المحافظة.

وكانت اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية، قد أعلنت اليوم نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسا للبلاد بنسبة تصويت 98%.