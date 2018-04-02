رئيس الوزراء يوافق على إضفاء صفة النفع العام على 3 جمعيات أهلية

أصدر المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 572 لسنة 2018، بشأن قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بقانون رقم 70 لسنة 2017.

ووافق مجلس الوزراء، على إضفاء صفة النفع العام على عدد من الجمعيات الاهلية ومنها "جمعية شباب الشرقية للتنمية، جمعية المرأة البدوية للتراث والتنمية المستدامة بالسويس، جمعية خير أمة لتنمية المجتمع بأسيوط".

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن قرار رئيس الوزراء يتضمن أيضا تمتع هذه الجمعيات المشار اليها سالفا بامتيازات السلطة العامة وهي: "عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقا للأغراض التي تقوم عليها" ، على أن ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وتتحمل الجمعيات المشار اليها نفقات النشر ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.