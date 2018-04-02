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الوطن

تنفيذ 13 مشروعا متنوعا للشباب بمركز بلاط في الوادي الجديد

منذ 6 دقيقة
كتب: شرف غريب
تنفيذ 13 مشروعا متنوعا للشباب بمركز بلاط في الوادي الجديد

الوحدة المحلية لمركز بلاط

قال المهندس عادل عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، إنه جرى توفير 200 فرصة عمل فعلية للشباب من خلال 13 مشروعا متنوعا بدائرة المركز.

وأضاف عباس، أن المشروعات التي جرى تنفيذها تتمثل في مشروعات زراعية وإنتاجية وتنموية تتضمن مشروعات صوب زراعية وبطاريات أرانب وماكينات تفريخ بالإضافة إلى مشروعات تربية الأغنام ومنتجات الألبان.

وأوضح عباس أنه يجرى حاليًا البدء في تنفيذ العديد من المشروعات الكبيرة التي تعمل على توفير المئات من فرص العمل والحد من البطالة، وأن مركز بلاط يعتبر أقل المراكز التي تعاني من البطالة وسيجري القضاء من خلال المشروعات التنموية.

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