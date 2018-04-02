شريف إسماعيل يهنئ السيسي بفوزه بالرئاسة ويشيد بوعي المصريين

هنأ المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بفترة ولاية ثانية، وتجديد الشعب المصرى ثقته فى قيادته لهذه المرحلة الهامة من عمر الوطن.

وأكد رئيس الوزراء، "استمرار تكاتف كافة الجهود لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والتي بدأت منذ أعوام تحت قيادة وتوجيهات الرئيس في مختلف القطاعات، بما يحقق الخير والرخاء لمصر وشعبها العظيم، جنبا إلى جنب العمل على استعادة مكانتها اللائقة، واستمرار تطهير الوطن من بؤر الإرهاب الغادر"، متمنيا له دوام التوفيق والسداد لتحقيق تطلعات وآمال شعب مصر العظيم.

كما أشاد رئيس الوزراء، بمدى وعي أبناء الشعب المصري بدقة وتحديات المرحلة الحالية من تاريخ الوطن وحرصهم على المشاركة في اختيار رئيسهم والوقوف خلفه لاستكمال جهود دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصياغة مستقبل أفضل للاجيال القادمة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بولاية ثانية، إذ حصل الرئيس السيسي على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا، وحصل المرشح موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و534 صوتا.

كانت الانتخابات الرئاسية انطلقت، يوم الإثنين 26 مارس وانتهت الأربعاء 28 مارس، تنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.