جامعة القاهرة تهنىء السيسي بإعادة انتخابه رئيساً لفترة ثانية

قدم الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، وثقة وتمسك الشعب المصري بقيادته الرشيدة للبلاد لمواصلة مسيرة التنمية والبناء لسنوات أربع قادمة.

وأوضح الخشت، في تصريحات صحفية الاثنين، أن الشعب المصري قدم نموذجاً محترماً، أمام العالم في حب الوطن، سواء المصريون بالداخل أو بالخارج، مشيراً إلى أن ذلك انعكس في حجم عدد الناخبين الذين شاركوا في العملية الانتخابية.

وشدد الخشت، على أن مجلس جامعة القاهرة، والأساتذة، والطلاب، والعاملون، يتقدمون بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي علي ولايته الثانية، ويؤكدون عزمهم علي العمل ، بكل قوة معه من أجل استكمال مسيرة التنمية ورفعة شأن الوطن.