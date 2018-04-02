"دفاع النواب": المصريون يدركون أن السيسي ابن مصر البار

هنأت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة النائب كمال عامر، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بفوزه فى الانتخابات الرئاسية لفترة رئاسة ثانية.

وأعرب "عامر"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، عن سعادة اللجنة لتجديد شعب مصر الثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه أمر متوقع لاسيما وأن المصريين يدركون جيداً أن الرئيس السيسي هو ابن مصر البار ويدافع عن مصالحها.

وتقدم "عامر"، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه في انتخابات حرة نزيهة يشهد لها العالم أجمع وجسد المصريين فيها ملحمة، أعربوا فيها عن رغبتهم القوية في الاصطفاف خلف رئيسهم متكاتفين يداً واحدة لاستكمال بناء مصر الحديثة ومسيرة التنمية، متمنياً للرئيس التوفيق في فترته الرئاسية الثانية لاستكمال مسيرة العطاء.