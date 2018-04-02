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الوطن

عاشور يقترح استفادة أسر المحامين المتوفين من وثيقة تأمين يعتزم تنفيذها

منذ 30 دقيقة
كتب: إسراء سليمان
عاشور يقترح استفادة أسر المحامين المتوفين من وثيقة تأمين يعتزم تنفيذها

سامح عاشور نقيب المحامين خلال كلمته فى احتفالية يوم اليتيم

نظمت نقابة المحامين، اليوم الاثنين، احتفالية اليتيم، في حضور النقيب سامح عاشور، وبمشاركة 167 أسرة لأعضاء النقابة المتوفين.

وكشف "عاشور" خلال كلمته، عن مفاجأة سارة لأسر المحامين المتوفين، معلنا: "سأقترح على مجلس النقابة المنعقد غدا، استفادة أسر المحامين المتوفين من وثيقة التأمين التي تعتزم النقابة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وأتوقع موافقة المجلس على اقتراحي لأن هدفنا جميعا خدمة المحامين وأسرهم".

ونوه: "مجلس النقابة رفع المعاشات، بما فيها المعاشات القديمة، إضافة للزيادة الدورية لها جميعا 5% سنويا، ونسعى دائما لتحسين الخدمات المقدمة للأعضاء وأسرهم وفقا لإمكانيات النقابة المالية".

وأعرب "عاشور" عن أمنيته لزيادة اللقاءات مع أسر المحامين المتوفيين حتى يتعرف أبناء المحامين على زملاء أباءهم، وعدم الاكتفاء بقاء سنوي وحيد.

حضر الاحتفالية، يحيى التوني أمين الصندوق، وأبو بكر ضوه الأمين العام المساعد، والأعضاء عبد الجواد أحمد، وسامح صديق، وإسماعيل راشد، ومصطفى البنان، وهشام زين نقيب شمال القاهرة.

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