"تلوث الماء والغذاء".. ندوة للأعلى للثقافة بجامعة الزقازيق الأربعاء

تنظم لجنة الثقافة العلمية بالمجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان "ملامح عن تلوث الماء والغذاء"، بالتعاون مع كلية العلوم بجامعة الزقازيق، الأربعاء 4 أبريل الجارى، الساعة السادسة مساء.

يدير الندوة الدكتور حافظ شمس الدين عبدالوهاب، مقرر اللجنة وأستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة عين شمس، وتقدمها الإذاعية الكبيرة أسماء موسى، ويشارك فيها كل من الدكتورة رجاء الشيخ شهيب عبدالناصر، الأستاذة بكلية العلوم جامعة الزقازيق، والدكتورة سامية مصطفى كامل سند، الأستاذة بكلية العلوم جامعة الزقازيق، والدكتور ماهر عامر على عامر، أستاذ علم وظائف الأعضاء بكلية العلوم جامعة المنصورة، بقاعة المؤتمرات بكلية العلوم جامعة الزقازيق.