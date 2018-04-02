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الوطن

بدو سيناء يهنئون السيسي بفوزه في الانتخابات ويتعهدون بالوقوف خلف الجيش

منذ 31 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
بدو سيناء يهنئون السيسي بفوزه في الانتخابات ويتعهدون بالوقوف خلف الجيش

لشيخ فريج ابو سالم شيخ قبيلة الحويطات

قال الشيخ فريج أبو سالم شيخ قبيلة الحويطات، إن إعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم هو ضربة جديدة الإرهابيين الذين يريدون تخريب مصر وأوضح أن بدو سيناء يقفون مع الرئيس قلبا وقالبا ويساندون الجيش والشرطة في حربها ضد الإرهاب.

وقدم فريج التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات نتيجة السباق الرئاسى وحصول السيسي على 97% وقال إن جميع القبائل المتواجدة في شبه جزيرة سيناء تساند الرئيس بقوة لأنه يحب مصر وحافظ عليها من الضياع.

وطالب فريج الرئيس بإنهاء مشاكل تقنين الأوضاع للمواطنين، وسرعة إصدار قانون المحليات لتعود المجالس المحلية لسابق عهدها.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بولاية ثانية، إذ حصل الرئيس السيسي على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا، وحصل المرشح موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و534 صوتا.

كانت الانتخابات الرئاسية انطلقت، يوم الإثنين 26 مارس وانتهت الأربعاء 28 مارس، تنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

 

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