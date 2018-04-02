"غرفة السياحة": 34 ألف معتمر لم يتمكنوا من أداء "البصمة"

تسبب تعطل "سيستم" وزارة الخارجية السعودية خلال اليومين الماضيين في تأخر إجراء نحو 34 ألف مواطن للبصمة الإلكترونية، نظرا لارتباط شركة "تسهيل" المنوط بها أخذ البصمة من المواطنين الراغبين في السفر لأداء العمرة بـ"سيستم" الخارجية السعودية.

وقال ناصر تركي نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن المواطنين توجهوا لإجراء البصمة وفقا للمواعيد المحددة لهم، إلا أن مسئولي "تسهيل" وجدوا صعوبة في ذلك بسبب تعطل "السيستم"، ما أدى إلى نشوب مشاجرات أمام مقرات الشركة وتحرير بعض المواطنين محاضر ضد الشركة.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بغرفة شركات السياحة، أن عددا من الرحلات ألغيت بسبب حلول موعد إقلاعها دون حصول المسافرين علي التأشيرة لعدم إجرائهم البصمة، ما كبد شركات السياحة خسائر بالملايين.

وأضاف، أن الغرفة اتفقت مع شركة تسهيل على إرسال أسماء المعتمرين الذين يحل موعد سفرهم خلال الأيام المقبلة، لسرعة إجراء البصمة الثلاثاء والأربعاء، قبل موعد سفرهم بوقت كاف.

ومن جهته، قال إسلام الشرقاوي مدير العمليات بشركة "تسهيل" المنوط بها أخذ البصمة من المواطنين المسافرين لآداء للعمرة، إنه ستجرى البصمة للمعتمرين وفقا لمواعيد السفر الخاصة بهم لتلافي أزمة التأخر الذي تسبب به سقوط سيستم الخارجية السعودية.