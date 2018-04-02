"الآثار" تطلق مشروعا لدراسة الجوانب العمرانية للقاهرة التاريخية

أطلق وزارة الآثار مشروعا بحثيا تطبيقيا لدراسة جوانب عمرانية ومجتمعية من القاهرة التاريخية، لما لها من قيمة تاريخية وأثرية باعتبارها مدينة مسجلة علي قائمة التراث العالمي، بالتعاون مع جمعيتي "الآثر لنا"، و"الفكر العمراني"، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومحافظة القاهرة، وبدعم من مؤسسة "فورد".

وأوضح محمد عبدالعزيز، مدير عام مشروع تطوير القاهرة التاريخية، أن المشروع يسعى إلى إيجاد حلول مناسبة تعمل علي الارتقاء بمنطقة القاهرة التاريخية، بما يعود بالفائدة على التراث الأثري بمفهومه الأشمل، كتراث ملموس وغير ملموس؛ والمتمثل في الثقافة والوعي الأثري لدى المواطنين، ويستمر حتى ديسمبر من عام 2019.

وقال عبدالعزيز، إن المشروع يأتي في إطار أهتمام وزارة الآثار بمختلف المواقع والأماكن الأثرية وخاصة القاهرة التاريخية.