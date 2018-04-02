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الوطن

"الطيران" تنظم ورشة عمل عن مخاطر اصطدام الطيور المهاجرة بالطائرات

منذ 4 دقيقة
كتب: عبده أبو غنيمة
"الطيران" تنظم ورشة عمل عن مخاطر اصطدام الطيور المهاجرة بالطائرات

من الورشة التدريبية بوزارة الطيران المدنى

نظمت وزارة الطيران، متمثلة في الإدارة المركزية للجودة والبيئة، ورشة عمل تدريبية بعنوان "مخاطر اصطدام الطيور المهاجرة بالطائرات في المطارات المصرية"، على مدار يومين، بحضور كل من الدكتورة ماجدة شعيب رئيس الإدارة المركزية للجودة والبيئة، والملاح خالد الألفي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات للملاحة الجوية، والدكتور أيمن حمادة مدير عام تنوع الأنواع والأجناس بوزارة البيئة، والبيولوجي أسامة الجبالي مدير مشروع الطيور الحوامة، والممول مرفق البيئة العالمي "GEF"، تحت رعاية شريف فتحي وزير الطيران المدني.

وتأتي هذه الورشة لرفع الكفاءة والتدريب على وضع وتفعيل الخطط الإدارية، واستعراض أهم مناطق مسارات الطيور المهاجرة داخل مصر لمنع تداخل حركة الطائرات مع مساراتها، ووضع احتياطات التعامل مع الطيور أثناء الطيران وخلال مرحلة الإقلاع والهبوط، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة لبرامج السيطرة على الطيور.

جدير بالذكر أن مصر وقعت العديد من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الأنواع البرية المهاجرة واتفاقية الأراضي الرطبة وغيرها، لحماية الحياة البرية والطيور المهاجرة.

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