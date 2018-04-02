كرم جبر: مشاركة المصريون بانتخابات الرئاسة "باقة ورد" على قبور الشهداء

قدم كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، التهنئة للشعب المصري، والرئيس عبد الفتاح السيسي، بفوزه في الانتخابات الرئاسة 2018.

وأضاف جبر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الإقبال الكبير على الانتخابات، وفاء للشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل مصر، متابعا: "النزول ده بيبقى باقة ورد على قبور الشهداء".

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن النتيجة أعطت عدة رسائل منها فشل دعاوى المقاطعة المشبوهة، مشيرا إلى أن المواطنين أصروا على الذهاب للانتخابات في اليوم الثالث للتحدي، وإثبات أنهم بجانب دولتهم، وأن نتيجة الانتخابات تفويض شعبي للرئيس، ليستكمل إنجازاته، والقضاء على الإرهاب.

واستكمل أن مصر وضعت الأساس لنموذج انتخابي مشرف، يقوم على قواعد العدالة والمساواة، والوقوف على مسافة واحدة بين كل المرشحين.