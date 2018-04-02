"دفاع البرلمان": وزير التنمية المحلية أساء لنا.. وتصريحاته "عنجهية"

قال سلامة الجوهري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، إن تجاوز البرلمان عن تصريحات وزير التنمية المحلية، أبوبكر الجندي ضده، من شأنه السماح للمحافظين ورؤساء المدن بالإساءة لنا وللمواطنين.

وأكد الجوهري، في تصريحات لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مع عمرو عبدالحميد، أنه يثق في حكمة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمستشار عمر مروان، وزير شؤون النواب، في حل الأزمة، وخروج اعتذار بصيغة معينة.

وأضاف: "الوزير خرج بتصريحات عنجهية تسيء للبرلمان والحكومة كلها، نحن تركنا حل الأزمة للدكتور علي عبدالعال".