عاجل| القوات المسلحة: نقف دائما خلف قيادتنا الرشيدة للعبور لبر الأمان

أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها، بأن القوات المسلحة أصدرت بيانًا، منذ قليل، أكدت فيه وقوفها الدائم خلف قيادتها الرشيدة للعبور بالوطن إلى بر الأمان والاستقرار.

كانت أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم، حصول الرئيس عبدالفتاح السيسي على 21 مليون و885 ألف و387 صوت، بنسبة 97.08%، بينما حصل منافسه المهندس موسى مصطفى على 656 ألف و534 صوت، بنسبة 2.92%، ليصبح الرئيس السيسي هو رئيس الجمهورية لفترة رئاسية ثانية، بعد اعتماد الهيئة لنتيجة الانتخابات، وفقًا لقرارها رقم 57 لسنة 2018.