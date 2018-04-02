تسجيل الدخول

الوطن

وزيرة الثقافة تنعى "توفيق": الثقافة المصرية والعربية فقدت روائيا عظيما

منذ 40 دقيقة
كتب: شيماء عادل
وزيرة الثقافة تنعى "توفيق": الثقافة المصرية والعربية فقدت روائيا عظيما

أحمد خالد توفيق

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وجميع القطاعات والهيئات بالوزارة، الكاتب والروائي أحمد خالد توفيق الذي وافته المنية، مساء اليوم.

وقالت عبد الدايم، إن الثقافة المصرية والعربية فقدت روائيا عظيما طالما أثرى الحياة الثقافية في مصر والوطن العربي.

وأضافت "عبدالدايم": الكاتب الراحل، ترك للمكتبة العربية العديد من الروايات والكتابات النقدية المهمة، وكان أحد أبرز كتاب قصص التشويق والشباب في الوطن العربي التي تتميز بأسلوبه الممتع والمشوق مما أكسبه قاعدة كبيرة من الجمهور والقراء.

 

وفاة الكاتب والروائي الكبير أحمد خالد توفيق

أحمد خالد توفيق يتصدر "تويتر": "حتى تحترق النجوم.. سنتذكرك"

أحمد خالد توفيق يتصدر "تويتر": "حتى تحترق النجوم.. سنتذكرك"
نبيل فاروق عن وفاة أحمد توفيق: "اتقسمت نصين".. و"الشروق": خسارة فادحة

نبيل فاروق عن وفاة أحمد توفيق: "اتقسمت نصين".. و"الشروق": خسارة فادحة
من إبداعات أحمد خالد توفيق.. عندما التقى رفعت إسماعيل وإدجار آلان بو

من إبداعات أحمد خالد توفيق.. عندما التقى رفعت إسماعيل وإدجار آلان بو
جامعة طنطا تنعى خالد توفيق: فقدنا قامة طبية وأدبية كبيرة خدمت الوطن

جامعة طنطا تنعى خالد توفيق: فقدنا قامة طبية وأدبية كبيرة خدمت الوطن
بالصور| أحمد خالد توفيق.. ورحل العراب "ذو الألف وجه"

بالصور| أحمد خالد توفيق.. ورحل العراب "ذو الألف وجه"
وفاة الروائي الكبير أحمد خالد توفيق

وفاة الروائي الكبير أحمد خالد توفيق

التعليقات

أحمد خالد توفيق.. ورحل العراب

أحدث الأخبار

تكريم الفائزين بمسابقة "محافظتي جميلة" بالمنيا

تكريم الفائزين بمسابقة "محافظتي جميلة" بالمنيا

نقل مسئولي إدارة مدرسة قدمت عرضا لذبح أحد الشبان في "فقرة الساحر"

نقل مسئولي إدارة مدرسة قدمت عرضا لذبح أحد الشبان في "فقرة الساحر"

إخماد حريق في مزرعة ماشية في المنيا

إخماد حريق في مزرعة ماشية في المنيا

احتفالية شعبية بمدينة دهب بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي

احتفالية شعبية بمدينة دهب بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي

أديب: يمكن لـ"الوفد" أن يكون نواة معارضة وطنية تحلم بالوصول للسلطة

أديب: يمكن لـ"الوفد" أن يكون نواة معارضة وطنية تحلم بالوصول للسلطة

اختيارات الوطن

من إبداعات أحمد خالد توفيق.. عندما التقى رفعت إسماعيل وإدجار آلان بو

من إبداعات أحمد خالد توفيق.. عندما التقى رفعت إسماعيل وإدجار آلان بو

"بيرجع متعصب ومتضايق بعد كل ماتش".. كيف تتعاملين مع زوجك الزمالكاوي؟

نص كلمة السيسي بعد توليه فترة رئاسة ثانية: احتشادكم كان لتجديد العهد

نص كلمة السيسي بعد توليه فترة رئاسة ثانية: احتشادكم كان لتجديد العهد

الاستقرار أهمها.. أسباب انخفاض المشاركة بانتخابات 2018 عنها في 2014

الاستقرار أهمها.. أسباب انخفاض المشاركة بانتخابات 2018 عنها في 2014

أعلى 5 محافظات مشاركة بانتخابات 2014 و2018..المنوفية تتنازل عن الصدارة

أعلى 5 محافظات مشاركة بانتخابات 2014 و2018..المنوفية تتنازل عن الصدارة

الأكثر قراءة

عاجل