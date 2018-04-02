وزيرة الثقافة تنعى "توفيق": الثقافة المصرية والعربية فقدت روائيا عظيما

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وجميع القطاعات والهيئات بالوزارة، الكاتب والروائي أحمد خالد توفيق الذي وافته المنية، مساء اليوم.

وقالت عبد الدايم، إن الثقافة المصرية والعربية فقدت روائيا عظيما طالما أثرى الحياة الثقافية في مصر والوطن العربي.

وأضافت "عبدالدايم": الكاتب الراحل، ترك للمكتبة العربية العديد من الروايات والكتابات النقدية المهمة، وكان أحد أبرز كتاب قصص التشويق والشباب في الوطن العربي التي تتميز بأسلوبه الممتع والمشوق مما أكسبه قاعدة كبيرة من الجمهور والقراء.