بعد فوزه في الانتخابات.. 10 معلومات عن الرئيس الشاب لـ"كوستاريكا"

أسفرت الانتخابات الرئاسية التي أجريت في كوستاريكا، أمس الاثنين، عن فوز المرشح كارلوس ألفارادو بمنصب الرئيس، بعد فرز 90 بالمئة من الأصوات، حيث حصد 60.66 بالمئة من مجموع الأصوات في حين حصل منافسه القس المحافظ فابريسيو ألفارادو على 39.33%.

و"ألفارادو" هو مرشح حزب الوسط الحاكم، في حين أن منافسه ينتمي للتيار المحافظ، الأمر الذي وضع كوستاريكا في حالة من الانقسام غير مسبوقة.

فيما يلي يرصد "الوطن" أهم المعلومات عن كارلوس ألفارادو الفائز بمنصب الرئيس.

1- هو كاتب وصحفي وسياسي، ولد بـ كوستاريكا عام 1980، حيث يبلغ الآن 38 عامًا.

2- حاصل على ماجستير في العلوم السياسية من جامعة كوستاريكا، وماجستير في دراسات التنمية من جامعة ساكس الإنجليزية.

3- عضو بحزب العمل للمواطنين، وهو الحزب الحاكم.

4- يعتبر "كارلوس" مرشح تيار وسط اليسار، وهو تيار بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، يتبنى أيدولوجيات مثل التقدمية والليبرالية الاجتماعية والديمقراطية الاجتماعية، ويمكن أن يتبنى أيضًا الاشتراكية الديمقراطية والسياسة الخضراء.

5- عمل كمستشار للحزب في الجمعية التشريعية بكوستاريكا، ومدير الاتصالات بالحملة الرئاسية لـ لويس غويليرمو سوليس، كما عمل مستشار لمعهد دراسات التنمية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة المتحدة.

6- عمل أستاذ بكلية علوم التواصل الجماعي بجامعة كوستاريكا، وكلية الصحافة بجامعة لا تينا دي كوستاريكا.

7- في عهد "سوليس" عمل كوزير للتنمية البشرية والدمج الاجتماعي، ثم وزير للعمل بعد استقالة الوزير المسؤول.

8- شغل منصب مدير تنفيذي لمؤسسة اجتماعية لمكافحة الفقر وتوصيل معونات الدولة للمستحقين.

9- يُفضل "ألفارادو" موسيقى الروك، وكان عضوًا سابقًا بفرقة موسيقية.

10-يرفع الرئيس الجديد لدولة كوستاريكا لواء الدفاع عن حقوق الإنسان، ومن أهمها حق زواج المثليين.