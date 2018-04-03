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الوطن

شيكابالا: أدائي كان جيدا مع باوك.. وباريس سان جيرمان سعى لضمي

اليوم AM 12:34
كتب: عبد الرحمن خالد
شيكابالا: أدائي كان جيدا مع باوك.. وباريس سان جيرمان سعى لضمي

شيكابالا

قال محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب منتخب مصر ونادي الرائد السعودي إن رحيله لليونان كان للاحتراف، مشيرا إلى أن المدير الفني الأجنبي الذي كان في الزمالك في هذا التوقيت هو من رشحه لنادي باوك اليوناني

وأضاف "شيكابالا"، خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" مع الإعلامية إسعاد يونس أنه كان يسير بشكل جيد مع فريق باوك اليوناني، وعندما عاد إلى مصر واجه مشكلة التجنيد، وهو ما تسبب في إنهاء عقده مع الفريق، موضحا أنه تلقى عروضا كبيرة للاحتراف منها باريس سان جيرمان ونادي آخر هولندي.

وتابع: "كنت بلبس رقم 30 في الزمالك، بعد كده بقيت ألبس 10 أكتر رقم بحبه".

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