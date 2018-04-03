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الوطن

بالصور| ميريهان حسين تتألق بالأسود.. ومتابعوها: "صاروخ العصر"

منذ 18 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
بالصور| ميريهان حسين تتألق بالأسود.. ومتابعوها: "صاروخ العصر"

ميريهان حسين

أطلت الفنانة ميريهان حسين، على جمهورها ومحبيها ومتابعيها، على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، بـ"فوتوسيشن" جديد.

ونشرت ميريهان مجموعة من الصور الجديدة لها، وهي ترتدي فستانا طويلا من اللون الأسود، وبوت أسود طويل وقبعة مع الميكاب الهادئ الخفيف.

ونالت الصور إعجاب كثير من محبي ميريهان حسين ومتابعيها، وعلق أحد متابعي ميريهان حسين، باسم عبدالرحمن غنيم على "فوتوسيشن" الخاص، وقال: "صاروخ العصر"، وقال حمد: "عندما تمتزج الأنوثة بالهدوء"، وقالت زينة: "أحلي سيشن وأحلي ميما في الكون.. ميما وبس".

 

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