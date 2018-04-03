إضاءة ديوان محافظة السويس باللون الأزرق في اليوم العالمي للتوحد

أضاءت محافظة السويس، مبنى ديوان عام المحافظة الرئيسي باللون الأزرق، مساء أمس الإثنين، مشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للتوحد "الأوتيزم"، والذي يقام على مستوى العالم.

وناشد حامد، محافظ السويس، المجتمع المدني ورجال الأعمال والشركات، بأهمية توفير الرعاية الطبية اللازمة للأطفال من أصحاب الاحتياجات والقدرات الخاصة، مؤكدا أنهم أصحاب قدرات خاصة ويقومون بأعمال جليلة والكثير منهم يحصلون على المراكز الأولى في العديد من البطولات في جميع الألعاب الرياضية، ويفوزون بالميداليات التي شرفوا بها مصر بصفة عامة والسويس بصفة خاصة.

يذكر أن هيئة الأمم المتحدة حددت الثاني من أبريل من كل عام، يوما عالميا للتوعية بالمرض، وتحتفي هذا العام باليوم بتنظيم فعاليات للتعريف بالاستقلالية الذاتية وتقرير المصير، وتعترف اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستقلالية الشخصية، كما أبرزت الاتفاقية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بأهلية قانونية على قدم المساواة مع آخرين في جميع مجالات الحياة.