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الوطن

28 أبريل.. امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمدارس السويس

اليوم AM 09:45
كتب: محمد مقلد
28 أبريل.. امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمدارس السويس

اللواء أحمد حامد محافظ السويس

اعتمد اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، لكل صفوف النقل والشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم بمدارس التعليم العام، حيث تبدأ الامتحانات، السبت 28 أبريل، وتستمر حتى منتصف مايو المقبل.

كان عبدالحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، قد وافق منذ يومين على مقترح تقدم به أشرف السروي، مدير عام التعليم العام، تضمن مواعيد بدء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم بمدارس المحافظة.

وأوضح رضا سليمان، مدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات، أن السبت 28 أبريل، هو موعد بداية أعمال امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية بمدارس التعليم العام للفصل الدراسي الثاني.

 

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