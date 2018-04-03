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الوطن

الجريدة الرسمية تنشر تشكيل جانب مصر بمجلس الأعمال "المصري- البريطاني"

اليوم AM 09:45
كتب: محمد مجدي
الجريدة الرسمية تنشر تشكيل جانب مصر بمجلس الأعمال "المصري- البريطاني"

المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة

نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرار المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال "المصري- البريطاني"، لمدة 3 سنوات برئاسة المهندس هشام سعد مكاوي، رئيس مجلس إدارة شركة "بريتش بتروليم".

وتضم عضوية المجلس كلاً من حسين شكري، وشريف البلتاجي، والمهندس على حلمي عيسي، والدكتور هاني سري الدين، والدكتور مهاب جزارين، وعلاء كامل دياب، وحلمي غازي، ويحيى زكي، والمهندس هاني محمود، وزير التنمية الادارية الاسبق، والدكتور أحمد رشدي، وكريم على عوض، والمهندس محمد الكرداني، وأحمد الوصيف، وماجد فوزي ملاك.

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