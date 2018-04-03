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الوطن

اليوم.. انطلاق مؤتمر "آفاق الشباب والتحديات الثقافية" بجامعة أسيوط

منذ 38 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
اليوم.. انطلاق مؤتمر "آفاق الشباب والتحديات الثقافية" بجامعة أسيوط

بحضور وزيرة الثقافة "آفاق الشباب والتحديات الثقافية المعاصرة "مؤتمر بثقافة أسيوط

تنطلق فعاليات المؤتمر العلمي الخامس للشباب والعمال، اليوم، بعنوان "آفاق الشباب والتحديات الثقافية المعاصرة"، وتنظمه كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، بالتعاون مع الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة فب الفترة من 3 إلى 5 أبريل الجاري.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والمهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، والدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، ورئيس شرف المؤتمر، بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة، والدكتور وجدي رفعت نخلة عميد كلية التربية النوعية، وضياء مكاوي مدير عام ثقافة أسيوط، والدكتورة فوزية أبوالنجا رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي.

وأوضح الدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية وأمين المؤتمر، أن فعاليات المؤتمر تتضمن حلقات بحثية علمية وموائد مستديرة وورش عمل يشارك فيها كبار الباحثين بجامعات مصر وورش فنية في مجالات الفن التشيكلي والمسرح والحرف البيئية وافتتاح عدد من المعارض الفنية ومعارض الكتاب وعرض مسرحي لفريق المكفوفين وعروض للفرق المسرحية والفنية لكلية التربية النوعية وقصر الثقافة.

وأضاف رفعت، في بيان: كما يناقش المؤتمر عددا من الجلسات تحت عنوان "دور الشباب في الإصلاح الاقتصادي" و"الشباب والحفاظ على الهوية المصرية" و"شباب وتحديات الواقع ثقافيا" و"دور الإعلام في تشكيل وعي الشباب"، والتي يحاضرها عدد من أساتذة الإعلام وعلم النفس والقانون والتربية الفنية والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة أسيوط، ويتضمن المؤتمرمائدة مستديرة حول "أخلاقيات الشباب إلى أين".

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