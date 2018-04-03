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الوطن

علا غانم تنشر صورة ابنتها بـ"علم مصر" في مدرجات الدوري الأمريكي

منذ 30 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
علا غانم تنشر صورة ابنتها بـ"علم مصر" في مدرجات الدوري الأمريكي

علا غانم

نشرت الفنانة علا غانم صورة جديدة لابنتها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، أثناء رفعها للعلم المصري في مدرجات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وكتبت غانم على الصورة: "بنتي حبيبتي بلدها بالنسبالها مصدر إلهام، وهي مثال رائع للمصري المتفوق اللي بيشتغل بجد، وهي دايما بتقول علشان مصر تتفوق".

وأضافت علا: "على الجميع أن يبذلوا أفضل ما لديهم، وكل حاجة هتبقى في مكانها الصحيح، ولو كلنا اشتغلنا بجد مصر هتبقى رقم 1 تاني".

وتابعت: "فخورة جدا باللاعب المصري عمر جابر المحترف في لوس أنجلوس.. بالتوفيق في رحلتك، وسنكون في المدرجات لتشجيعك".

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