نبيل فاروق ينعى أحمد خالد توفيق: كان بمثابة فكر ورؤية ومبادئ

نعى الكاتب الكبير نبيل فاروق، الكاتب والروائي أحمد خالد توفيق، والذي توفي مساء أمس عن عمر يناهز 56 عاما.

وقال فاروق، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم"، أن الراحل كان بمثابة فكر ورؤية ومبادئ، وكان مبتكرا في جميع كتاباته، حتى أنه أُطلق عليه "عراب الرواية المصرية".

وأضاف فاروق أنه طوال حياته كان يشاد بعلمه وثقافته وأخلاقه باعتباره كان محبا للجميع، ومبدعا في كل درب من دروب الكتابة.

وتوفي الكاتب والروائي أحمد خالد توفيق، مساء أمس، عن عمر ناهز 55 عاما، أثناء إجرائه جراحة في القلب بمستشفى الدمرداش.

وولد أحمد خالد توفيق 10 يونيو 1962 في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وهو طبيب وأديب مصري، ويعتبر أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب والأشهر في مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي ويلقب بـ"العراب"، ومن أهم أعماله: "يوتوبيا، نادي القتال، موسوعة الظلام، قصاصات قابلة للحرق، عقل بلا جسد، الآن نفتح الصندوق ٢،٣".